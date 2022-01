Britse tabloids over de val van prins Andrew: 'Narcist die voorheen bekend stond als Prince’

Zijn legeruniform met glimmende medailles kan voorgoed de kast in. Het balkon van Buckingham Palace geldt als verboden terrein. Bij kransleggingen bij de cenotaaf in Londen mag hij zijn gezicht nooit meer laten zien. Zijn geliefde aanspreektitel ‘Koninklijke Hoogheid’ verdwijnt van zijn briefpapier. Prins Andrew gaat na zijn ‘ontslag’ als één van de grootste paria’s uit de geschiedenis van de Britse monarchie de boeken in.