Britse tiener Nora Quorin verhongerde in jungle Maleisië

updateDe Frans-Britse tiener Nora Quorin (15), die eergisteren na een vermissing van tien dagen levenloos werd aangetroffen in een vrijwel ontoegankelijk moerasgebied in de buurt van een resort in Maleisië, is in de jungle verhongerd. Dat heeft een autopsie van 12 uur uur door vier lijkschouwers uitgewezen. De artsen die het stoffelijk overschot onderzochten sluiten een misdrijf uit. Dat is zojuist bekendgemaakt op een persconferentie in Maleisië.

Volgens de politie in Maleisië heeft Nora Quorin zeer waarschijnlijk nog een week geleefd nadat ze op 4 augustus door haar ouders als vermist was opgegeven. Dat zou betekenen dat ze ongeveer drie of vier dagen voordat ze werd gevonden, is overleden. De autopsie wees uit dat de tiener een geperforeerde darm had. Hoe dat is ontstaan, is onbekend. ,,Van andere verwondingen of een seksueel misdrijf is geen sprake”, aldus politiewoordvoerder Mohammed Yusop op een persconferentie. ,,Bij Nora zijn alleen wat krassen op haar benen aangetroffen. Die zijn het resultaat van haar verblijf in de jungle.”

Volgens Yusop is de darm van de tiener ‘zeer waarschijnlijk’ beschadigd geraakt doordat ze ruim een week niet at. ,,Dat heeft zoveel stress veroorzaakt in haar lichaam dat haar darm geperforeerd raakte en ze inwendige bloedingen kreeg.” Yusop meldde ook dat ‘zo goed als zeker’ is dat Nora tijdens haar vermissing helemaal niets heeft gegeten. ,,Haar darmen waren namelijk zo goed als leeg.” Nu de autopsie is voltooid, volgen nog uitgebreide analyses. Zo zal worden gezocht naar de mogelijke aanwezigheid van gifstoffen in het lichaam.

De ouders van de Britse tiener Nora Quorin (15), die vanmorgen door de politie geïnformeerd zijn over het resultaat van de autopsie, eisten gisteren een vervolgonderzoek door de politie. Ze vinden het vreemd dat de locatie waar Nora’s lichaam gevonden werd eerder zonder resultaat uitgebreid is doorzocht. ,,Kan het zijn dat een mogelijke kidnapper haar lichaam later in de jungle heeft gedumpt’’, vragen de nabestaanden zich af. Of de nabestaanden blijven hameren op een vervolgonderzoek nu de resultaten van de autopsie bekend zijn, is nog onduidelijk.

Nabestaanden

Kort voor de persconferentie vanmorgen kwam de familie Quorin met een korte, schriftelijk verklaring. ,,We willen iedereen bedanken die betrokken is geweest bij de zoektocht naar onze Nora. Onze dank gaat uit alle mensen die voor onze dochter hebben gebeden en hebben geholpen. Nora heeft mensen uit Maleisië, Frankrijk, Ierland en Groot-Brittannië samengebracht in hun liefde voor Nora en haar familie. Nora heeft het hart van de wereld geraakt. Namens haar zijn we zeer dankbaar voor alle liefde die we hebben ontvangen.”

De familie Quorin vindt het overigens nog altijd vreemd dat Nora’s ontzielde lichaam naakt werd gevonden, terwijl ze de laatste keer dat ze werd gezien in het Dusun Resort (zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van Kuala Lumpur, red.) nog ondergoed droeg. Volgens een woordvoerder van het gezin zitten Nora’s ontroostbare vader Sebastien en moeder Meabh met tal van onbeantwoorde vragen. In hun ogen zou de tiener, die door een aangeboren hersenaandoening een leer- en ontwikkelingsachterstand heeft, nooit alleen en zonder toestemming op pad gaan. Waarom de tiener toch zelfstandig besloot de jungle in te lopen, zal waarschijnlijk nooit meer worden opgehelderd. Ook is onduidelijk waar de onderkleding van Nora is gebleven.

Inmiddels is duidelijk geworden dat, na een dringende oproep van justitie in Frankrijk, het al gesloten onderzoek rond de vermissing toch is heropend. Na de vondst van het lichaam - op circa 2,4 kilometer van het resort - hadden de ouders eergisteren de vreselijke taak om Nora’s lichaam te identificeren. Korte tijd later verklaarden ze dat het daadwerkelijk om hun dochter gaat. ,,Haar dood is ondraaglijk. We zullen altijd van haar blijven houden. Onze harten zijn gebroken’’, aldus de ouders die met Nora en haar broertje en zusje op vakantie waren in Maleisië. Een dag na aankomst in het resort bleek de tiener spoorloos verdwenen.