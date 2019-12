Britse toeriste schuldig aan verzinnen groepsverkrachting door Israëliërs

De Britse toeriste die afgelopen zomer twaalf Israëlische toeristen beschuldigde van langdurige groepsverkrachting in een hotel op Cyprus, is vandaag door een rechter op het Grieks-Turkse eiland schuldig bevonden aan liegen en misleiding van justitie. Volgens rechter Michalis Papathanasiou is de 19-jarige toeriste een ‘onbetrouwbare vrouw met paniekaanvallen’ die een schokkend misdrijf uit wraak verzon. Ze riskeert een celstraf van minstens een jaar en een boete van 1700 euro.

De vrouw had op 17 juni in een hotelkamer in de badplaats Ayia Napa seks met haar Israëlische vakantievriendje. Hun gemeenschap werd gefilmd en gefotografeerd door andere jongens die in dezelfde ruimte aanwezig waren. Toen de toeriste dat ontdekte, rende ze halfnaakt de kamer uit en meldde ze zich aangeslagen bij hotelpersoneel.



Dat hoorde haar verhaal over groepsverkrachting aan en sloeg direct groot alarm. Korte tijd later werden dertien Israëlische jongens in de leeftijd van 15 tot 20 jaar gearresteerd. Vijf van hen werden na een week vrijgelaten omdat er geen bewijs tegen hen was. De andere zeven Israëliërs bleven langer vastzitten.

De toeriste kwam anderhalve week na de arrestaties al terug op haar verhaal. Ze zou wel seks hebben gehad met een aantal van de jongens, maar dat was geheel vrijwillig, verklaarde ze toen. De tieners waren afgelopen zomer op Cyprus om nog even te ontspannen voordat ze voor de eerste keer in het Israëlische leger zouden moeten dienen. Eind augustus stelde de jonge vrouw dat ze destijds onder grote druk van de politie haar beschuldigingen had ingetrokken. Volgens een van haar advocaten werd de toeriste tijdens een politieverhoor zwaar onder druk gezet om haar verhaal aan te passen.

Rellen

De Cypriotische autoriteiten ontkennen echter dat druk is uitgeoefend en benadrukken dat de vrouw vrijwillig met een schriftelijke verklaring kwam. De advocaten van de Britse zeggen op hun beurt bewijs te hebben dat hun cliënt niet heeft gelogen. Inmiddels hebben dna-tests aangetoond dat de vrouw seks had met drie van de Israëlische jongens.

De vrouw heeft sinds het begin van de misbruikrel in totaal een maand in de gevangenis doorgebracht. Haar reisdocumenten werden ingenomen en ze moest zich drie keer per week op een politiebureau in de hoofdstad Nicosia melden. Rond de arrestatie van de mannen was in de badplaats sprake van rellen, omdat Britse toeristen die van het schokkende incident hadden gehoord verhaal wilden halen bij toeristen die er in hun ogen Israëlisch uitzagen. De politie moest meermaals uitrukken om de boel op straat te kalmeren.