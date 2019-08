Britse vakantiegangster bevalt ongepland in VS: ‘rekening gaat oplopen tot 330.000 euro’

Bahama’s en Florida in angst voor ‘monsteror­kaan’ Dorian

4:32 Orkaan Dorian, die momenteel over de Atlantische Oceaan op zo’n 600 kilometer van de Bahama’s raast, is uitgegroeid tot een tropische cycloon van de vierde categorie. Dat is de op een na hoogste categorie. De orkaan gaat gepaard met windsnelheden tot 215 kilometer per uur, meldt het Amerikaanse National Hurricane Center.