Britse vrouw (44) overleden na blootstelling aan zenuwgas

De 44-jarige Dawn Sturgess overleed volgens persbureau AP vanavond in een ziekenhuis in Salisbury, de stad waar de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia eerder dit jaar nog met hetzelfde gas werden vergiftigd. De vrouw laat drie kinderen achter.



Sturgess werd onlangs samen met een man gevonden in Amesbury, vlakbij Salisbury. De man, Charlie Rowley (45), ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is nog niet bekend waar en hoe het stel met het zenuwgas is besmet. Het is wel duidelijk dat ze een schadelijk object hebben aangeraakt met hun handen.



Mogelijk kwamen ze in aanraking met een voorwerp dat werd gebruikt bij de aanval op de Skripals. Volgens de Britse overheid zat Rusland achter die aanval, maar dat heeft Moskou altijd ontkend. Novitsjok is tijdens de Koude Oorlog ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie.



De Britse premier Theresa May is naar eigen zeggen 'geschokt' door de dood van Sturgess. Neil Basu, de baas van de anti-terrorisme-eenheid van de Britse politie, noemt de vergiftiging een 'verschrikkelijke, roekeloze en barbaarse' daad.