Britten boos op VS na weigering diplomatenvrouw uit te leveren

UPDATE Dodental coronavi­rus loopt op naar 25, China grendelt 10 steden af

5:30 Het aantal mensen dat in China is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, is opgelopen van 18 naar 25. Het aantal patiënten bij wie het virus is vastgesteld, is gestegen naar 830, meldden Chinese staatsmedia vrijdag. De Chinese autoriteiten besloten vrijdag nog eens vijf steden hermetisch af te grendelen. Daardoor zijn nu tien steden van de buitenwereld afgesloten, in een poging de verspreiding van het virus te voorkomen.