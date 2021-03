Britten kunnen buitenlandse vakantie wel vergeten

Coronavirus LIVE | 7668 nieuwe besmettin­gen, betogers in Duitse Kassel slaags met politie

15:36 Het afgelopen etmaal zijn er 7668 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het RIVM. Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 8 januari. Een etmaal eerder ging het om 7425 nieuwe gevallen. Het aantal nieuwe coronagevallen was de laatste tijd vrij stabiel. En in het centrum van de Duitse stad Kassel zijn betogers tegen de coronamaatregelen vandaag slaags geraakt met de politie. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog.