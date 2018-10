Britten: na brexit visum nodig voor weekendje Londen

Premier Theresa May kondigde deze week op het partijcongres van de Britse Conservatieven een nieuw immigratiesysteem aan. De kern: mensen uit de EU worden niet meer anders behandeld dan mensen van buiten de EU.

,,Als Groot-Brittannië de EU verlaat, maken we een einde aan het vrije verkeer van personen'', meldde de partij. ,,We vervangen het vrije verkeer door een eenduidig, gecontroleerd immigratiesysteem dat gebaseerd is op de capaciteiten van mensen, en niet op waar ze vandaan komen.''

Voornaamste doel van het voorstel is het indammen van het aantal arbeidsmigranten, maar in zijn huidige vorm raakt het iedereen die de Noordzee oversteekt.

Dat er een bepaalde vorm van controle plaatsvindt, is op zich niet nieuw. ,,Groot-Brittannië hoort nu ook al niet bij de Schengenzone'', stelt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. ,,Dat betekent dat er gewoon paspoortcontroles plaatsvinden bij de grenzen.''

Toestemming vooraf

Toch komt er een belangrijke wijziging, als het aan de Britse Conservatieven ligt. ,,Controle op veiligheidsrisico's en strafblad zal voor het bezoek plaatsvinden'', meldde de BBC dinsdag op basis van voorstellen tijdens het partijcongres. ,,Vergelijkbaar met het Amerikaanse systeem van toestemming vooraf.''

Dat zou voor toeristen en zakenreizigers flink wat invloed hebben. Wie wel eens naar Amerika reist, kent het wel. Zonder elektronisch visum - een zogenaamd ESTA - kom je er niet in. Het is geen enorme procedure, maar toch ben je al gauw een kwartier kwijt met het invullen hoe je vader heet, waar je werkt, wat je komt doen, enzovoort. Het is bovendien niet gratis: een ESTA kost een paar tientjes. De aanvraag moet 72 uur voor vertrek worden ingediend, en die tijd gebruiken de Amerikanen om je gegevens te controleren.



Op Schiphol is al duidelijk wat het oordeel is. Bij KLM kom je bijvoorbeeld het vliegtuig niet in als de ESTA niet op orde is. Dat is onderdeel van het incheckproces. De Nederlandse vlieger kan nog niet precies zeggen wat de Britse plannen voor effect zouden hebben op de procedures.

Grootste bestemming

Wat in elk geval duidelijk is: de wijziging treft enorm veel mensen. Jaarlijks vliegen zo'n vijf miljoen mensen vanaf Schiphol naar Groot-Brittannië, meldt een woordvoerder van de luchthaven. Eenzelfde aantal vliegt ook weer terug. Liefst 1 op de 7 Schipholpassagiers komt van of gaat naar het Verenigd Koninkrijk, wat daarmee veruit de grootste bestemming is. Onder deze reizigers zijn veel overstappers uit andere landen.

Voor Schiphol is het dus te hopen dat de plannen van May en consorten niet al te veel invloed hebben. Het is nog maar een voorstel, en de EU onderhandelt nog volop met de Britten over de voorwaarden van de brexit. Daarom wil het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ook geen commentaar geven op het plan.

Fijntjes wordt er aan toegevoegd dat het ministerie 'niet in de vorm van speeches' communiceert. ,,Samen met de Europese collega’s spant minister Blok zich in voor een akkoord dat de belangen van de burgers aan beide zijden van de Noordzee zo goed mogelijk dient'', besluit de woordvoerder.

Het Britse lidmaatschap van de Europese Unie eindigt in maart volgend jaar. Voor die tijd moet een akkoord bereikt worden.