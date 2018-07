Britten wijzen opnieuw naar Rusland na aanval met zenuwgas

Begrip voor juwelier die vluchtende overvaller doodschoot

11:36 De juwelier die zaterdag een vluchtende overvaller in de rug heeft geschoten in het Belgische Oostakker, riskeert vervolgd te worden voor doodslag. Van wettige zelfverdediging lijkt geen sprake. Toch is zijn gedrag begrijpelijk, zegt traumapsycholoog Erik De Soir. ,,Mensen in gevaar 'bevriezen' eerst. De instinctieve reactie om terug te vechten, komt pas even later. Té laat."