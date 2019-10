Broer over Josef B.: Hij zat in een sekte en voelde zich beter dan Jezus

Drama RuinerwoldHebzuchtig, liever lui dan moe en onvoorspelbaar. Zo omschrijft een oudere broer Josef B. (58) met wie hij al tien jaar geen contact meer heeft. De zestiger is allerminst verbaasd over het drama in Ruinerwold. ,,Josef had een zeer sterke overredingskracht’’, zegt hij tegen deze krant.

Broer Franz vernam het nieuws over het van de buitenwereld afgesloten gezin met ‘Josef de Oostenrijker’ dinsdag via de Oostenrijkse televisie. Hij vermoedde meteen dat het wel eens om zijn broer zou kunnen gaan maar was niet zeker. ,,Pas toen ik meer details over de zaak vernam en de leeftijd van de verdachte hoorde, wist ik dat het om Josef ging’’, zegt de Oostenrijker over de telefoon.

Franz, die niet op de foto wil en ook geen afbeelding van zijn broer wil laten zien, leeft in een vergelijkbare omgeving als zijn jongere broer. Op een boerderij in Waldhausen im Strudengau. Een desolate plek in the middle of nowhere, zo'n 150 kilometer ten westen van Wenen. Een heuvelachtig gebied met weilanden omringd door bossen. Veel bossen, constateerde een verslaggever van de Kronen Zeitung.

Geld

Het is de ouderlijke boerderij, blijkt. Josef groeide er op met vier broers en zussen. ,,Toen mijn vader de boerderij aan mij overdroeg, begonnen de problemen met Josef’’, zegt de lange, in een blauwe overal geklede Oostenrijker met het bruine haar. Hij praat in een voor buitenstaanders moeilijk te verstaan dialect waarmee de verslaggever van de Oostenrijkse krant echter geen enkel probleem heeft. ,,Toen Josef vernam dat ik de leiding over de boerderij kreeg, eiste hij meteen dat ik hem zou betalen voor zijn diensten’’, tekent hij op uit de mond van Franz.

Het was het eerste van een reeks aanvaringen, zegt de broer terugblikkend. ,,Hij wilde altijd geld. Toen hij mij op een dag vroeg of ik borg wilde staan voor een lening bij de bank - mogelijk om schulden af te betalen - heb ik hem weggestuurd.’’

Rijke tante

Josef bivakkeerde een tijd in een woning in het nabijgelegen Riedersdorf, verhuisde daarna naar Mühlviertel in het Oostenrijks-Tsjechische grensgebied en Wenen om uiteindelijk in te trekken bij een oude tante die hem als erfgenaam had aangewezen. Ze woonde in een 300 jaar oude woning met veel grond in Pabneukirchen. Josef woonde er van 1998 tot ongeveer 2008, zegt zijn broer. ,,Hij werkte als timmerman. Zo quasi streng gelovig als hij vroeger was, zo heidens gedroeg hij zich toen. Een door die tante ingericht altaartje in haar woning, verwijderde hij botweg. Na tantes dood verkocht hij eerst de grond. In 2009 volgde de woning. Een makelaar regelde alles want Josef woonde toen al in Meppel.’’

De zestiger wil niets meer van zijn broer weten. ,,Toen een andere broer hem belde om te zeggen dat onze vader was overleden, zei hij doodleuk dat het hem niet interesseerde. Hij kwam dan ook niet op de begrafenis. Toen moeder anderhalf jaar terug ook overleed, kwam Josef evenmin opdagen.’’

Dochters gedumpt

Ook dat gedrag verbaasde hem eigenlijk niet, zegt hij terugblikkend. ,,Josef heeft zich ook nooit bekommerd om zijn twee dochters. Een tweeling die hij maandenlang bij vrienden stalde. Hij verwekte ze bij een Japanse vrouw die hij ontmoette in een sekte. Josef kwam ermee in aanraking tijdens zijn dienstplicht in Linz. Na afloop sloot hij zich aan bij die onbekende, vage club. Hij zei dat hij zich beter voelde dan Jezus.’’

In die sekte ontmoette Josef begin jaren negentig ook een Nederlander, naar alle waarschijnlijkheid Gerrit-Jan van D., met wie zijn latere vrouw en hij bevriend raakten. De vriendschap duurde voort nadat ze uit de sekte waren getreden, zegt de broer. ,,Ik meen me te herinneren dat Josef eind jaren negentig of begin 2000 regelmatig met vrouw en dochters die vriend bezocht. Hij had een gezin met zeven of acht kinderen. In 2006 of 2007 liet Josef vrouw en kinderen achter en ging hij definitief naar Nederland. Zijn dochters, inmiddels volwassen, probeerden in 2017 tevergeefs contact met hem te krijgen.’’