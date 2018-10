Broers en zussen overleden bij ernstigste ongeval in 9 jaar in VS

Het ongeluk gebeurde zaterdag in Schoharie, vlakbij de stad Albany, een kleine 300 kilometer boven de stad New York. De witte limo reed met zo'n 100 kilometer per uur over een kruising zonder te stoppen, botste tegen een geparkeerde auto en raakte twee voetgangers voordat het voertuig tot stilstand kwam in een afzink langs de weg.



In de verlengde auto zaten zeventien dertigers en een chauffeur. Zij kwamen allen, net als de twee voetgangers, om het leven. Het gezelschap in de limousine was op weg naar een brouwerij om er de dertigste verjaardag van Amy Steenburg te vieren, en niet naar een bruiloft zoals sommige media eerder meldden.