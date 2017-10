Brugge opgeschrikt door bende gewelddadige pubermeisjes

Een zeskoppige meisjesbende onder leiding van een 15-jarige terroriseert al geruime tijd diverse andere meisjes in de omgeving van het station van het Belgische Brugge. De bende plaatste beelden van hun heftige pesterijen op sociale media. De gemoederen zijn inmiddels zó hoog opgelopen dat een van de gepeste meisjes een zelfmoordpoging deed en de leidster van de groep in een inrichting is geplaatst.

De groep noemt zichzelf de ‘Zehbi’s’ - afgeleid van ‘zebi’, wat straattaal is voor ‘verdomme’. De meisjes in de groep, die op verschillende scholen in Brugge zitten, zouden op Instagram een 'verslag' bijhouden van wat ze allemaal aanrichten.

Vier van de tieners zaten op de middelbare school KTA Brugge, waar inmiddels gepaste maatregelen zijn genomen. De vier meisjes zijn geschorst, en voor de andere leerlingen zijn aparte maatregelen genomen. ,,In samenspraak met de ouders hebben we de lesroosters aangepast en laten we leerlingen vroeger of later vertrekken. Zo kan de bende niet weten wanneer iemand in de buurt van het station is”, vertelt pedagogisch directeur Petra De Schepper aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Ze benadrukt dat ze dergelijk gedrag in 17 jaar nog nooit heeft meegemaakt.

Verschillende ouders van door de bende mishandelde kinderen hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Die werd bij de vechtpartijen al meerdere malen opgetrommeld en neemt de zaak ernstig op. Wel benadrukt de politie dat de situatie rondom het station van Brugge niet per definitie onveilig is.

Zelfmoord

De vader van een van de meisjes dat door de bende is aangevallen vertelde vandaag openhartig wat het geweld en getreiter met zijn jonge dochter heeft gedaan. De bezorgde vader heeft afgelopen week zelf de confrontatie opgezocht met de jonge leidster van de bende, die inmiddels in een half gesloten inrichting is geplaatst.

,,Ze dreven mijn dochter zo ver dat ze 30 pillen rilatine innam op het toilet. Vorige week donderdag sloeg de bende opnieuw toe en duwden ze mijn dochter bijna op het treinspoor. Het móet stoppen”, vertelt vader Joeri Van den Abeele tegen HLN. De confrontatie met de leidster van de bende verliep niet naar verwachting, vertelt hij verder. ,,Ik ging naar haar huis en probeerde haar moeder te spreken. Plots kwam de dochter er zelf bijstaan. Arrogantie was haar zeker niet vreemd. Ze waande zich onaantastbaar en vertelde dat ze mij zou aanklagen voor verkrachting als ik ook maar één vinger uitstak naar haar of haar vrienden. Een woordje uitleg heb ik nooit gekregen.”

De dochter van de man is de laatste maanden zeker vijftien keer slachtoffer geworden van de bende, zegt hij. Een van de aanvallen was zo heftig dat zijn dochter op de wc in het schoolgebouw geprobeerd zou hebben zichzelf van het leven te beroven. ,,Gelukkig kon een vriendinnetje net op tijd aan de alarmbel trekken.”

Strenge straf

De vader hoopt dat de minderjarige daders een strenge straf krijgen. ,,Het meisje dat als bendeleider wordt aangezien is al drie keer van school veranderd de afgelopen maanden. Nu zit ze gewoon op de school naast die van mijn dochter. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Er moeten strengere maatregelen komen. Dringend”, besluit hij.

Met zijn dochter gaat het inmiddels beter, al durft ze 's avonds niet meer naar buiten en brengt en haalt haar vader haar elke dag van en naar school. ,,Voorlopig is er geen andere oplossing.”