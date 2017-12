Bruiden geven elkaar het jawoord tijdens eerste homohuwelijk in Australië

De bruiden, allebei gekleed in een witte jurk, verzegelden hun huwelijk met een kus. Ze wilden de ceremonie in Sydney simpel houden. ,,En dat hebben we ook gedaan", zo vertellen de bruiden aan het Australische 9News. Toch was de dag voor hen extra speciaal: ze vormen het eerste homokoppel dat legaal in Australië trouwt.



Maar liefst 65 familieleden en vrienden kwamen langs om de bijzondere bruiloft mee te maken. Amy en Lauren trouwden op een zonnige zaterdagmiddag onder een bloemenboog in het Macarthur Park.