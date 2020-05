Brussel: ‘Door corona gedupeerde reiziger moet geld terugkrijgen’

Een meerderheid van de EU-lidstaten had gevraagd om een versoepeling of een opschorting van de rechten van reizigers. Zij voorzien dat hun toeristische sector omvalt als alle boekingen moeten worden terugbetaald. De Commissie gaat hier dus niet in mee, en houdt vast aan de bestaande regels. Dit blijkt uit een conceptplan, ingezien door deze krant, waarvan de definitieve versie vandaag naar buiten komt.

Gerard Spierenburg, woordvoerder Consumentenbond, is opgetogen over het advies van de Europese Commissie. ,,Wat minister Cora van Nieuwenhuizen nu doet is een aantasting van de rechten die je als reiziger hebt. Zij zegt gewoon dat de rechten van consumenten een pas op de plaats moeten maken om KLM te redden en dat mensen maar naar de rechter moeten stappen als ze het daar niet mee eens zijn.”

Faillissement?

De toerismebranche zelf had eerder gepleit voor het uitgeven van vouchers. De Commissie is daar nadrukkelijk ook voor, en adviseert zelfs om die zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door boekingen overdraagbaar te maken, extra waarde toe te voegen of de vouchers maximaal een jaar geldig te laten zijn (waarna het geld alsnog moet worden teruggestort). Maar de keuze is wat haar betreft uiteindelijk altijd aan de consument. De vraag is of mensen hun geld wel terugkrijgen als een reisbureau, vliegmaatschappij of hotel failliet gaat. De Commissie vindt dat nationale regeringen hun toerismesector zelf moeten beschermen tegen faillissementen. ‘Zo houden de Europeanen vertrouwen in de sector’, schrijft ze.

Deze aanbevelingen maken onderdeel uit van een veel breder pakket. Het zijn richtlijnen, en niet meer dan dat (de lidstaten gaan hier uiteindelijk zelf over), voor het openen van de binnengrenzen van de EU en het herstellen van het vrije verkeer als dat weer veilig kan. In het plan adviseert de Commissie bijvoorbeeld ook om reisbeperkingen en grenscontroles geleidelijk aan op te heffen, te beginnen in landen met een ‘gelijk risicoprofiel’.

Afspraken

Wat de Commissie niet wil, is dat landen onderling afspraken gaan maken. Dat is echter precies wat er nu gebeurt. Zo zouden Frankrijk en Groot-Brittannië al bezig zijn met een ‘toeristische corridor’, zodat burgers deze zomer elkaars landen kunnen bezoeken. Ook zouden Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk praten over een gezamenlijk veiligheidsprotocol. Reizigers tussen deze vier landen hoeven dan niet in quarantaine. De Commissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson, raadde dat begin deze week af: ,,Lidstaten kunnen niet hun grenzen openen voor mensen uit het ene EU-land, maar niet uit het andere. Dit is essentieel.”