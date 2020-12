Brussel en Londen verlengen onderhandelingen brexit

VIDEO Argentijns Lagerhuis stemt na marathonde­bat voor legalise­ring abortus

12 december In Argentinië heeft het Lagerhuis vrijdagochtend een wet aangenomen die abortus toelaat tot en met de veertiende week van een zwangerschap. Het voorstel moet nog wel aan de Senaat worden voorgelegd. Als ook die akkoord gaat, is Argentinië - na Uruguay - het tweede land in Zuid-Amerika dat abortus legaliseert.