Brussel intensiveert strijd tegen mensensmokkel, visabeperkingen Belarus

Eurocommissarissen Margaritis Schinas en Ylva Johansson kondigden dat vanmiddag aan ter gelegenheid van de eerste verjaardag van hun ‘migratiepact’, dat al die tijd nog niet veel verder is gekomen. Toch staat Europa er nu beter voor om eventuele grote migratiestromen te keren, bijvoorbeeld uit Afghanistan, dan zes jaar geleden, aldus Schinas. Dat komt vooral door de sterk verbeterde bewaking van de Europese buitengrenzen. ,,Wie mensensmokkel inzet voor politieke doeleinden of om de Europese eenheid te testen, zullen we teleurstellen”, aldus Schinas, sprekend over Belarus.

Hij voegde eraan toe dat Brussel niet de Belarussische bevolking wil straffen: de visabeperkingen zullen alleen gelden voor regeringsofficials en houders van een politiek paspoort. Brussel wil daarmee bereiken dat Loekasjenko stopt met zijn ‘migratieservice’. Zowel de Europese Commissie als de Navo verdenkt de Belarussische dictator ervan dat hij asielzoekers ronselt in bijvoorbeeld Irak, ze naar Minsk overbrengt en vandaar naar de grens met Litouwen. Johansson: ,,Hij is wanhopig en probeert ons op die manier onder druk te zetten. Maar we laten hem niet slagen.”

Bewondering

Diepe teleurstelling

Schinas sprak er zijn diepe teleurstelling over uit dat het zeer uitgebreide migratiepact dat hij en Johansson vorig jaar op tafel legden, bij de lidstaten maar niet verder komt. ,,Alles om het migratieprobleem aan te pakken zit er in. En als we de afgelopen jaren iets geleerd hebben is het toch wel dat solo-optreden geen optie is. Er zit een zekere mate van ironie in. We hebben de oplossing praktisch in onze handen, maar we pakken haar niet.”