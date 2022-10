Brussel: Na Oekraïne ook Bosnië kandidaat-lidstaat EU

Miljoenen­schik­king Amerikaan­se universi­teit met ruim 230 slachtof­fers van misbruik door gynaeco­loog

De Amerikaanse Columbia-universiteit heeft een schikking van 165 miljoen dollar (ruim 169 miljoen euro) getroffen met 147 mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van seksueel misbruik door een voormalig gynaecoloog. In totaal is er geschikt met ruim 230 oud-patiënten van Robert Hadden, die eerder is veroordeeld voor seksueel wangedrag.

8 oktober