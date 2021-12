Brussel wil meer vaccinaties: ‘Enige manier om oorlog tegen corona te winnen’

De laatste twee varianten van corona die de wereld en Europa nu al dik anderhalf jaar teisteren vormen ‘een ernstige dubbele uitdaging’, aldus Von der Leyen vanmiddag, maar Brussel is klaar om de strijd aan te gaan. Ze sprak van ‘een soort oorlog, met aan de ene kant het virus en zijn varianten, en aan de andere kant onze vaccinatieprogramma’s. Ik wil dat wij die oorlog winnen’.



Met als belangrijkste tegenzet dus de vaccinatieversnelling. ,,De deltavariant leidt tot meer besmettingen, meer ziekenhuisopnames en meer doden, vooral onder niet-gevaccineerden”, aldus Von der Leyen, zelf arts. ,,Over de omikronvariant weten we nog niet alles. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt die als een hoog risico. Wat we zelf van de deltavariant weten is dat het gaat om een race tegen de klok. Volledige vaccinatie plus een boosterprik bieden de beste bescherming.”