Brusselse ambtenaren in opstand tegen nieuwe baas

De storm rond de toch al oppermachtige ex-kabinetschef van Commissievoorzitter Juncker, gaat dus niet liggen maar steekt nu pas echt op. De man die volgens sommige boze tongen echt de Commissie leidt (in plaats van Juncker) werd op 21 februari benoemd tot adjunct-secretaris-generaal en promoveerde nog dezelfde minuut tot secretaris-generaal, als opvolger van de zeer gerespecteerde Nederlander Alexander Italianer die na een decennialange Europese carrière per morgen op 62-jarige leeftijd met pensioen gaat. Eerder deze week had een Commissiewoordvoerder al een goed uur nodig om staande te houden dat bij Selmayrs benoeming ‘niets ongebruikelijks en al helemaal niets illegaals’ was gebeurd. Voorzitter Cristiano Sebastiani van de Brusselse ambtenarenbond gelooft daar helemaal niets van.

In het geheim

In een brief, in het bezit van deze krant, vraagt hij vice-Commissievoorzitter Oettinger van Personeelszaken waarom de Commissie die altijd transparantie preekt haar benoemingen in een Olympisch tempo en in het geheim afwikkelde, en vacatures niet zoals te doen gebruikelijk vooraf bekend zijn gemaakt. Sebastiani stopte bij zijn brief een reeks krantenknipsels en zegt dat de geloofwaardigheid van de Commissie, ‘zowel in- als extern’, zwaar in het geding is. Sebastiani zegt ook dat het erop lijkt dat Selmayr, binnen het apparaat toch al getooid met weinig vleiende bijnamen als ‘Raspoetin’ of ‘Machiavelli’, meteen begonnen is hem onwelgevallige directeuren-generaal eruit te gooien, aldus een angstklimaat vestigend ‘dat binnen onze instelling absoluut onaanvaardbaar is’.

Sebastiani wil van Oettinger ook weten of het waar is dat de weggestuurde directeuren-generaal, die er soms bij de Commissie al decennialang op hadden zitten, pas de avond tevoren hoorden dat ze hun functie verloren. Van zijn contacten bij de Commissie heeft Sebastiani inmiddels begrepen dat alle andere Commissarissen over de benoemingencarrousel vooraf niet waren geïnformeerd, en Oettinger zelf pas in de laatste minuut. De brief is opmerkelijk, omdat de Brusselse ambtenaren doorgaans door en door loyaal zijn. De laatste keer dat ze massaal in opstand kwamen was toen oud-Commissievoorzitter Barroso in hun ogen de reputatie van Europa schaadde door zijn omstreden overstap naar zakenbank Goldman Sachs.