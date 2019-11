Brusselse brandweer kocht ‘groot’ in: 400 pakken in maten 6XL en 7XL gaan bij het vuil

Volgens Walter Derieuw van de Brusselse brandweer is de kleding in de loop der jaren opgestapeld en kan deze niet worden doorverkocht omdat het beeldmerk van de DBDMH, zoals de dienst heet, op de achterkant gedrukt is. Onder de pakken zitten weinig courante maten als 6- en 7XL. De pakken liggen sinds de aankoop, zo'n 10 à 12 jaar terug, ongebruikt in de kast.



De brandweer heeft nu genoeg van de door bijna niemand gedragen pakken en wil de ruimte waar ze worden opgeslagen leegmaken. Naar schatting 400 kilo kleding in erg grote maten wordt weggegooid. In de plaatselijke politiek is eerder al kritiek geweest op het aankoopbeleid van de brandbestrijders. Door personeelstekort zou er, volgens bronnen binnen de dienst, al jaren nauwelijks sprake zijn van ‘gericht beheer’.