Brutale kunstdief haalt Renoir van de muur en loopt ermee veilinghuis uit

De mogelijke opbrengst van het uit 1895 stammende kustgezicht werd door veilinghuis Dorotheum geschat op 120.000 tot 160.000 euro. Voorafgaand aan de openbare verkoop werd het schilderij in de galerie tentoongesteld. De kunstminnende gauwdief had weinig moeite het mee te nemen.



Op videobeelden is te zien hoe de man op zijn gemak rondkijkt in het Weense veilinghuis en vervolgens de Renoir van de muur plukt. Hij stopt het schilderij onder zijn arm en wandelt doodgemoedereerd het pand uit, meldt de Oostenrijkse radiozender Oe1.



Hoewel Dorotheum het schilderij inmiddels van haar veilingsite heeft gehaald, wil men niet toegeven dat de diefstal om een Renoir handelt. Dat er een kunstwerk is verdonkeremaand, zoals de bewakingsvideo toont, wordt wel beaamd. De politie onderzoekt de zaak.