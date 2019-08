Brute rooftocht in VS: man (33) steekt vier mensen dood, twee zwaargewonden

Vulkaan barst uit met rookpluim tot 2 km hoog: Japan verhoogt alarmni­veau

8:47 In Japan hebben de autoriteiten gisteravond het alarmniveau verhoogd nadat vulkaan Asama in het centrale deel van het eiland Honshu voor het eerst in vier jaar tot uitbarsting was gekomen. De Asama is een van de meest actieve vulkanen van het land en werd gisteren om 22.08 uur plaatselijke tijd wakker.