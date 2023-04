Buitenlandministers G7 in Japan bijeen onder strenge beveiliging na aanval op premier

De buitenlandministers van de G7 komen zondag bijeen in het Japanse Karuizawa, ten noordwesten van Tokio. Japan is de huidige voorzitter van de westerse overleggroep. De bijeenkomst vindt plaats onder verscherpte veiligheidsmaatregelen, nadat een man zaterdag een rookbom gooide naar de Japanse premier Fumio Kishida.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Canada, aangevuld met de Europese Unie, spreken in een resort in Karuizawa onder meer over de afnemende invloed van het Westen zoals in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne en de spanningen tussen China en Taiwan. In de tweede helft van mei is er in Hiroshima een topconferentie van de G7.

Lees ook Play Paniek na explosie van rookbom tijdens toespraak Japanse premier

De G7 is een op economische vraagstukken gerichte overleggroep. Het was aan het begin, in 1975, een samenkomst in een kasteel bij Parijs waar de eerste leden informeel over wereldproblemen spraken. Maar de G7 heeft steeds meer gewicht gekregen als een westerse topconferentie die zich ook met politieke kwesties bezighoudt. De Europese Unie, voorheen de Europese Economische Gemeenschap, schuift sinds 1977 ook aan.

De groep landen is goed voor rond de helft van mondiale rijkdom en tussen de 30 en 45 procent van het bruto binnenlandse product van alle landen. Er woont circa 10 procent van de wereldbevolking. De dominante westerse groep landen lijkt echter snel aan invloed in te boeten en wordt bijvoorbeeld ingehaald door China. Het recente en discrete Chinese diplomatieke succes om de aartsrivalen Iran en Saoedi-Arabië in het Midden-Oosten nader tot elkaar te brengen, is in westerse hoofdsteden met grote verrassing en grote zorg gadegeslagen.

Veiligheid aangescherpt

De Japanse premier Fumio Kishida zei zondag dat Japan er alles aan zal doen om de veiligheid te waarborgen rondom de ontmoeting. De veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt nadat Kishida zaterdag moest worden geëvacueerd toen er een explosie plaatsvond, vermoedelijk door een rookbom die werd gegooid, terwijl hij een speech hield om een partijgenoot te steunen bij lokale verkiezingen. De premier raakte niet gewond. Wel zorgde de explosie voor veel paniek. De vermoedelijke dader is direct opgepakt.

Ook de G7-ontmoeting van ministers van Milieu en Energie, die dit weekend in het noorden van Japan samenkomen in Sapporo, verloopt onder strengere beveiliging. Voor de G7-topconferentie in mei in Hiroshima, waar de staatshoofden en regeringsleiders bijeenkomen en die wordt voorgezeten door Kishida, worden de veiligheidsmaatregelen eveneens opgeschroefd. Tegen verslaggevers zei Kishida zondag dat Japan geen geweld mag toestaan dat de democratie in gevaar brengt.