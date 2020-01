Buitenlandse Zaken past reisadvies Australië aan: ‘ga niet naar Sydney’

In de staat in het zuidwesten van Australië is de noodtoestand uitgeroepen. Die duurt van 3 januari tot 9 januari. Er zijn momenteel meer dan 100 bosbranden in New South Wales. Ook in buurstaten South Australia en Victoria woeden bosbranden.



Tienduizenden toeristen en bewoners van New South Wales worden geëvacueerd. Komend weekend stijgt de temperatuur naar verwachting tot boven de 40 graden. Gecombineerd met harde wind levert dat een groot gevaar op voor verdere uitbreiding van de bosbranden. Transportminister Andrew Constance van de deelstaat maakt zich grote zorgen. ,,Iedereen moet weg. We krijgen zaterdag een ergere dag dan we tot nog toe hebben meegemaakt’’, zei hij.