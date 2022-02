Bulgaarse nationalist brengt nazigroet in Europees parlement

Brits museum haalt ‘smakeloze’ souvenirs Van Gogh uit de verkoop na kritiek

Een gum in de vorm van een oor of een stuk zeep dat ideaal zou zijn om het leven van een ‘gekwelde kunstenaar te voorzien van luchtige bubbels’: een kunstgalerie in Londen heeft enkele souvenirs rond een Vincent van Gogh-tentoonstelling in de ban gedaan, na kritiek dat mentale gezondheid niet serieus genomen wordt.

16 februari