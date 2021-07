Bungeejump eindigt in nachtmerrie: vrouw (25) denkt dat het haar beurt is, maar springt zonder koord

Een jonge vrouw is in de Colombiaanse stad Amagá, vlakbij Medellín, op tragische wijze overleden nadat ze per ongeluk de verkeerde instructies had opgevolgd bij het bungeejumpen. De 25-jarige Yecenia Morales Gómez dacht vanwege een misvatting dat het haar beurt was, maar sprong tientallen meters naar beneden zonder touw, voor de ogen van haar vriend.

De jonge advocate, afgestudeerd aan de Universiteit van Medellin, sprong voor de ogen van tientallen getuigen van het vijftig meter hoge viaduct naar beneden. Andere deelnemers van de extreme activiteit hoorden de instructeur roepen ‘nu springen’, waarop de Colombiaanse zich liet vallen zonder vast te hangen aan het koord. De woorden waren, zo bleek later, bedoeld voor haar vriend, die naast haar stond.

Vermoedelijk besefte het slachtoffer dat ze haar dood tegemoet sprong. Uit een medisch rapport blijkt dat ze dusdanig schrok dat ze een hartaanval kreeg. Volgens experts was dat de oorzaak van haar overlijden en niet de val zelf. Op sociale media circuleert een schokkend filmpje van de fatale val. Uit de geschokte reacties valt op te maken dat ooggetuigen snel door hadden dat er iets goed mis was.

In de war

Volgens de burgemeester van Fredonia, waar Amagá onder valt, raakte de jonge advocate tijdens de voorbereiding van haar sprong in de war. ,,Het sein was voor de vriend om te springen, omdat hij al vast zat aan de beveiligingsapparatuur. Ze hadden haar alleen het harnas omgedaan, dus ze raakte in de war en haastte zich om te springen”, vertelt burgervader Gustavo Guzmán tegen de lokale krant El Tiempo.

Het is nog maar de vraag of de uitvoerder van het bungeejumpen wel de vereiste papieren had, schrijven diverse Colombiaanse kranten. Er loopt naar verluidt een onderzoek naar twee bedrijven in de omgeving die de extreme activiteit in het natuurgebied aanbieden. Zij zouden geen toestemming hebben om dit te doen.

Het slachtoffer is inmiddels begraven in de Simón Bolívar in Medellín, waar ze met haar gezin woonde. Haar broer Andrés Morales omschrijft Yecenia als ‘een gelukkige vrouw die graag las, danste en passie voor ondernemen had’. ,,Mijn zus is een meisje met de beste waarden. Ze was gelukkig, spontaan, hield van haar vrienden en hielp mensen in nood”, citeert tabloid The Sun de nabestaande.

Nederlands slachtoffer

In de zomer van 2015 kwam de 17-jarige Vera Mol om het leven bij een bungeejump-ongeluk in Spanje. De tiener sprong van een brug bij Cabezón de la Sal en maakte een val van ongeveer veertig meter. Ze kwam in de droge bedding van de rivier Ceceja terecht. ,,We wisten niet dat het hier wordt gedaan, omdat het buitengewoon risicovol is’', zei de politiechef destijds. De burgemeester zei dat ze er ook niet van wist, ‘maar blijkbaar werd het af en toe wel gedaan'.

Volgens een Belgische reisorganisatie, die een lokaal bedrijf had ingeschakeld voor het uitstapje, was ook hier miscommunicatie het meisje noodlottig geworden. ,,Een medewerker van het bedrijf zei, terwijl hij nog niet klaar was haar vast te maken: ‘Maak je geen zorgen, gewoon springen’. Toen sprong ze. De medewerker probeerde het touw nog te pakken”, vertelde de woordvoerder aan de Spaanse krant.

Veroordeling

De eigenaar van het Spaanse bungeejumpbedrijf werd later veroordeeld tot één jaar cel. Ook moest hij de ouders van het Nederlandse meisje 140.000 euro betalen. Er was twee jaar celstraf geëist. Die straf viel lager uit omdat de eigenaar de schuld heeft bekend. De rechter nam het de eigenaar kwalijk dat de begeleiders slecht Engels spraken en niet hadden gecheckt of Vera meerderjarig was.

Ook zou niet vanaf de brug gesprongen mogen worden. Miscommunicatie speelde waarschijnlijk ook een rol. Terwijl een begeleider ‘no jump’ zei (niet springen), zou het meisje ‘now jump’ (nu springen) begrepen kunnen hebben.