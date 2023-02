Buren en school in shock nadat man ex-vrouw, baby en kleuter met bruut geweld om het leven brengt: ‘Er was wel eens wat gestommel, maar nooit slaande ruzie’

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 113 of gratis 0800-0113, of ga naar www.113.nl.

Het parket van Limburg is verwittigd, waarna een gerechtelijk onderzoek is opgestart. Verder is de federale gerechtelijke politie van Limburg op de hoogte gebracht. Er werd een zoekactie opgestart om de man te vinden die voor het drama verantwoordelijk zou zijn. Die zou intussen gevonden zijn op de Breugelweg, op zo’n 2 kilometer van de woonst.

Verder was het gezin niet echt gekend in de straat. “Het was een lieve vrouw. De kindjes ook, ik kwam hen soms tegen in de gang van ons appartement”, vertelt een bewoner van de flat. “Ze woonden hier een tweetal jaar, denk ik. Heel veel contact hadden we niet. Het oudste kindje ging hier vlakbij naar school.”

Bloemetjes

Mariska Burghoorn woont tegenover het huis waarin het noodlottige incident zich afspeelde en is erg onder de indruk. De overbuurvrouw is zelf mama van een dochtertje van 8 maanden en legde vandaag bloemen aan de woning. “Als jonge mama voel ik me erg betrokken bij wat hier gebeurde, daarom kom ik hier bloemetjes leggen. Ik hoorde gisterenavond het geschreeuw. We waren bang, we wisten dat de dader voortvluchtig was en durfden ons kindje Maeve niet naar de crèche te brengen. Toen we hoorden dat de man overleden was, voelden we ons veiliger.”