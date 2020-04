Burgemeester Berlijn noemt datum voor mogelijke versoepeling Duitse lockdown

,,Ik ga ervan uit dat we mogelijk op 27 april of 1 mei (in Duitsland een vrije dag, red.) veranderingen krijgen in de vrijheidsbeperkende maatregelen’’, verklaarde burgemeester Müller (SPD) dinsdagmorgen in een interview met de regionale zender RadioEins. Daarbij gaat de burgervader uit van de redenering dat alle deelstaten vanaf volgende week maandag enkele dagen nodig zullen hebben voor het aanpassen van de coronaverordeningen en het regelen van praktische zaken zoals het opvoeren van de capaciteit van het openbaar vervoer. Die is nu sterk teruggeschroefd, omdat veel mensen thuiswerken en binnenlandse reizen worden ontraden.



De burgemeester van Berlijn verwacht dat de versoepeling gepaard zal gaan met strenge hygiënemaatregelen en handhaving van de al bestaande regels voor het houden van afstand (1,5 tot 2 meter) en het contactverbod van meer dan twee personen, tenzij het gezinsleden of huisgenoten betreft. Het verplicht dragen van mondkapjes in de openbare ruimte ziet hij niet zitten. ,,Ik acht dat wél denkbaar in bepaalde situaties zoals bijvoorbeeld bij de kapper. Als die weer opengaat, kan ik me voorstellen dat zowel de kapper als de klant een mondkapje draagt vanwege het nauwe contact.’’