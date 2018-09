Burgemeester Londen vat spottende bikini-ballon luchtig op

Demonstranten die het vertrek van de burgemeester van Londen proberen te bewerkstelligen, hebben vanmiddag een reusachtige spotballon van Sadiq Khan opgelaten. Daarop was hij liggend in een gele bikini te zien. De burgervader reageerde speels op het door hem goedgekeurde protest boven het parlementsgebouw.

De toeschouwers juichten bij het oplaten van de ballon en schreeuwden: "hoger, hoger, hoger". Een kleine groep demonstranten die van mening is dat Khan de straatcriminaliteit in Londen niet heeft ingeperkt, liep rond in t-shirts met de tekst "Make London safe again", een persiflage op Trumps slogan "Make America safe again".

De organisatoren van de betoging hadden ruim 58.000 pond (64.762 euro) ingezameld om de karikaturale reuzenballon te laten vervaardigen bij wijze van protest tegen het beleid van Khan.

Vergeldingsactie

De spotballon was bedoeld als een aanklacht tegen de burgervader, die in juli het recht van demonstranten steunde om een ​​gigantische ballon te lanceren waarop de Amerikaanse president Donald Trump werd afgeschilderd als een boze baby tijdens zijn bezoek aan Groot-Brittannië in juli.

Organisator Yanny Bruere (28) noemde de 'bikini-Khan' ballon een vergeldingsactie voor de spotballon voor Trump. ,,Ik denk dat een zekere mate van respect moet worden geboden aan de leider van de vrije wereld en de grootste bondgenoot die het Verenigd Koninkrijk heeft," zei hij.

Khan, Londens eerste moslimburgemeester, is herhaaldelijk door Trump bekritiseerd vanwege zijn omgang met veiligheid en misdaad in de Britse hoofdstad.

De bikini is een verwijzing naar een advertentie die Khan verbood in het Londense openbaar vervoer. Daarop was een jonge vrouw te zien in een schrale, gele bikini met de tekst: "Ben je klaar voor het strand?"

Volgens Khan was de reclame voor gewichtsverlies vernederend maar tegenstanders argumenteerden dat het verbieden van de vrijheid van meningsuiting verboden is.

'Huichelarij'

Betoger Steve Charlston noemde Khan vanmiddag een 'grote huichelaar'. ,,Hij vond de advertentie met de vrouw in bikini aanstootgevend genoeg om te verbieden, maar vond het 'prima in orde' om de anti-Trump-ballon boven Westminster te laten zweven terwijl de Amerikaanse president op bezoek was."