Burgemeester NYC stevent af op herverkiezing

De Democraat De Blasio nam in 2014 de teugels over van miljardair Michael Bloomberg, die twaalf jaar in het gemeentehuis zat. De huidige burgemeester hoeft vermoedelijk niet te hopen op zo'n lange ambtsperiode. Kiezers in New York besloten eerder in een referendum dat gekozen bestuurders maximaal twee termijnen mogen dienen.



Dat verklaart mogelijk waarom De Blasio relatief ongehinderd op de overwinning afstevent. Hoewel naar verluidt meerdere bekende politici azen op zijn baan, besloten zij volgens The New York Times dat het beter is te wachten tot 2021. Dan moet de burgemeester sowieso opstappen omdat hij geen tweede keer herkozen kan worden.



De grootste rivaal van De Blasio is daarom een regionale politica, Nicole Malliotakis. Zij zit momenteel in het parlement van de staat New York. De kans dat de Republikein Malliotakis zich straks de nieuwe burgemeester mag noemen is gering, onder meer omdat de stad geldt als een bolwerk van de Democraten.



Uit een peiling bleek begin oktober dat Malliotakis kan rekenen op de steun van ongeveer 17 procent van de kiezers. Zo'n 60 procent van de respondenten steunde De Blasio, die eerder al moeiteloos de voorverkiezing van zijn partij won. Andere kandidaten, zoals oud-politieman Bo Dietl (6 procent), stonden op grote achterstand.