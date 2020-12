Burgemeester Rio de Janeiro opgepakt in corruptieonderzoek

De rechter die de leiding heeft over het corruptieonderzoek zegt dat Crivella ‘sinds 2017 het hoofd is van een criminele organisatie binnen het burgemeesterskantoor van Rio de Janeiro, met het doel om illegaal geld te verdienen op verschillende manieren’.

Nadat Crivella twee uur was verhoord werd hij vastgezet. Naast Crivella zijn 25 anderen in staat van beschuldiging gesteld. Op televisiebeelden is te zien dat de burgemeester naar een gevangenis in het noorden van de stad werd vervoerd. Ook zijn er beelden van de arrestatie bij de burgemeester thuis, vroeg in de ochtend.

,,Ik ben de burgemeester die het meest heeft gedaan tegen corruptie in Rio de Janeiro. Ik vraag om gerechtigheid", zei Crivella. De burgemeester kreeg in de afgelopen verkiezingen de steun van de uiterst rechtse president Jair Bolsonaro, maar leed een forse politieke nederlaag. Hij zal worden opgevolgd door zijn voorganger Eduardo Paes, die van 2009 tot 2017 al burgemeester was van de stad.

Crivella, een voormalig dominee die homoseksualiteit een ‘vreselijk kwaad’ heeft genoemd, zegt het slachtoffer te zijn van ‘politieke vervolging’. Hij was minister van visserij in het kabinet van de voormalige president Dilma Rousseff en de neef van de oprichter van een bekende evangelische kerkgemeenschap in Brazilië.

Het gerechtshof heeft bepaald dat Crivella het verdere onderzoek in huisarrest mag afwachten, met een enkelband.