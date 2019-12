Bus met toeristen stort in ravijn Tunesië: 24 doden en 18 gewonden

De bus kwam uit Tunis en was op weg naar het westelijk gelegen Ain Draham toen hij in Amdoun, in de provincie Béja, in een scherpe bocht van de weg af raakte. Het voertuig raakte de vangrail en stortte vervolgens in het ravijn, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het ministerie ging het om een voertuig van een reisorganisatie.