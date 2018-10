Bus te laat: In Tilburg opgegroeide Judith (95) ontkomt aan kogelregel

,,Hoe wreed dat ze ook dit moet meemaken”, was het eerste dat Judith Polak haar Tilburgse vriend Arnoud-Jan Bijsterveld dacht toen hij er van vernam. ,,Destijds in Tilburg op het nippertje ontkomen aan de Jodenvervolging en nu in de VS bijna ingehaald door het antisemitisme.”



Judith Polak woonde tot in mei 1940 in de Professor Dondersstraat in de Tilburgse wijk Armhoef. Het Joodse gezin vluchtte na de inval van de Duitsers naar Amerika, Judith vestigde zich in de jaren vijftig in Pittsburgh. Hoogbejaard bezoekt ze nog met enige regelmaat de sabbatdiensten in de Tree of Life-synagoge.