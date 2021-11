Busdrama Bulgarije vermoedelijk gevolg van menselijke fout

28 jaar cel voor moord op 69-jarige Nederlan­der die ‘volop genoot van pensioen’ in Panama

Eén van de mannen die in de zomer van 2019 de 69-jarige Nederlander René van Sprang in Panama beroofde en vermoordde, moet 28 jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank van dat land bepaald, zo maakt justitie bekend in een persbericht. In de geruchtmakende zaak zitten nog vijf andere verdachten achter slot en grendel. Zij krijgen in een later stadium hun straf te horen.

8:12