Bushokje dat pal voor woning Belgisch stel stond tegen de vlakte: ‘Geen seconde te vroeg’

Haltepaal

Het bedrijf dat het bushokje had geplaatst, kondigde aan het ook weer af te breken. In plaats daarvan komt er een haltepaal, waarop de naam van de halte en de lijnnummers van de bussen te zien zijn. De betrokken wethouder (in België een schepen genoemd) snapt de ‘commotie en frustratie’. Het alternatief noemt hij ‘gunstig voor alle betrokken partijen’.

Jean-Marie en Agnes zijn in ieder geval flink opgelucht nu het bushokje is verdwenen. ,,Zo’n bushokje is op zich al erg vervelend en dan moet je niet vergeten dat er vaak vandalisme bij komt kijken. Ze konden hier zomaar een raam van ons inslaan. We denken niet dat er iemand in ons land zo’n gedrocht voor zijn of haar woning wil zien. We denken niet dat ons ooit nog zoiets vreemds zal overkomen.”