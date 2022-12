Busongeval in Spanje op kerstavond eist zes doden

Tienermeis­jes ontmoeten elkaar voor het eerst en vermoorden samen onschuldi­ge man (59) in Toronto

Toronto is in de ban van een raadselachtige moord op een 59-jarige man, die zaterdagavond in het centrum van de Canadese stad plaatsvond. Het slachtoffer werd uit het niets aangevallen door acht tienermeisjes die elkaar die dag voor het eerst hadden ontmoet. De politie tast volledig in het duister. ,,We weten niet hoe of waarom ze elkaar die avond hebben ontmoet”, aldus de politie in een persverklaring.

22 december