Buurman die aan balkon bungelend jongetje vasthield: 'Ik kon niet hijsen'

Hij stelde de jongen en Gassama naar eigen zeggen voor iets te drinken en te eten terwijl ze wachtten op de inmiddels gearriveerde brandweermannen. ,,Mamoudou was erg moe, we communiceerden niet zoveel, hij was nog steeds in shock'', zegt Mehdi. ,,Ik hoop hem nog eens te zien om hem te feliciteren met deze prestatie, die we samen hebben bereikt.''



De Malinees Gassama heeft in Frankrijk sinds zaterdag de bijnaam Spiderman. Hij kwam een half jaar geleden naar Frankrijk om daar een toekomst op te bouwen. Hij had echter nog geen verblijfsvergunning en was dus illegaal in Frankrijk. Daar kwam gisteren verandering in. Gassama werd uitgenodigd in het Elysée (het presidentiële paleis, red.) waar president Emmanuel Macron de man persoonlijk bedankte en hem liet weten dat hij naast een verblijfsvergunning ook een baan krijgt bij de Parijse brandweer.