Buurt aangeslagen na dodelijk ongeval van tandartsengezin: ‘We zijn verbijsterd’

71-jarige Amerikaan sterft uren na interview aan gevolgen hitte in Death Valley

Steve Curry, een 71-jarige wandelaar uit de Amerikaanse staat Californië, is dinsdag overleden nadat hij in elkaar zakte na een urenlange trektocht in Death Valley National Park. Het is de warmste plek in de Verenigde Staten, waar deze maand al geregeld temperaturen boven de 50 graden Celsius zijn gemeten.