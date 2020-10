Californië beleeft ergste bosbrandenseizoen ooit

CORONANIEUWS LIVE | Supermark­ten beginnen met verplichte ‘ouderen­uren’, Trump weer in het openbaar gezien

4:00 Afgelopen etmaal zijn 4007 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, is fors gestegen naar 810. Er liggen nu 163 covidpatiënten op de intensive care. Alle 25 veiligheidsregio’s hadden tussen zaterdagochtend en zondagochtend zo veel positieve coronatests dat ze boven de zogenoemde signaalwaarde op het coronadashboard uitkwamen. Het is de eerste dag ooit waarop elke regio boven die grens eindigde. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in onderstaand liveblog.