Californië roept noodtoestand uit wegens hevige regenval en windstoten

Nu 34 doden door extreme kou in VS, bus glijdt in Canada van spekgladde weg

De extreme kou in de Verenigde Staten heeft al aan 34 mensen het leven gekost. Ook in Canada vielen slachtoffers. In de provincie Brits-Columbia vielen op kerstavond vier doden bij een busongeval op een snelweg. En het is nog niet gedaan met de extreem lage temperaturen. Ook de komende dagen voorspelt de National Weather Service nog ‘bitter weer'.

26 december