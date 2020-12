Camper mysterieuze aanslag Nashville getraceerd via Google Maps

Veel wijst erop dat de zware ontploffing van vrijdag in het centrum van Nashville een dramatische zelfmoordactie was. Hoofdverdachte is nu een 63-jarige man uit Antioch.

Politiebronnen bevestigen tegenover Amerikaanse media dat er geen andere verdachten betrokken zijn bij de enorme explosie. Volgens zender CBS News geldt een 63-jarige man als 'person of interest', omdat hij ook de eigenaar van de opgeblazen camper zou zijn.

Een huiszoeking heeft voor zover bekend nog niets opgeleverd. Wel is de 63-bewoner spoorloos. De politie heeft honderden tips gekregen in de zoektocht naar de dader. De beloning die leidt tot zijn aanhouding was gisteren opgelopen tot 300.000 dollar.

Er zouden vele nuttige tips zijn binnengekomen, onder andere van amateurspeurders die via Google Maps een camper hadden getraceerd van hetzelfde type als was gebruikt bij de ontploffing. Dat voertuig was in mei 2019 gefotografeerd door Google op de oprit van het nu onderzochte huis in Antioch, een voorstad van Nashville op zo'n vijftien kilometer van de plek van de aanslag.

De mysterieuze explosie, die door de pleger een kwartier van te voren werd aangekondigd, heeft grote schade aan gebouwen veroorzaakt. Zeker drie mensen raakten gewond en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Burgemeester John Cooper heeft de noodtoestand uitgeroepen. Die blijft zeker tot en met zondag van kracht. In het getroffen gebied is een avondklok ingesteld.

Volledig scherm De ravage na de explosie © REUTERS

Buren

Buren van de verdachte en verdwenen man beschrijven hem als een zonderling. Rond zijn huis had hij diverse bordjes ‘verboden toegang’ opgehangen. Bewoner Tony Rodriguez die in het zelfde gebouw woonde, zei dat hij geen idee had hoe zijn altijd zwijgzame buurman heette. Rodriguez had wel gezien hoe de politie de woning van de verdachte doorzocht en vertrok met een computer.

De enige keren dat de 63-jarige man zich liet zien was als hij met een hogedrukspuit zijn oprit schoonmaakte. Verder was hij volgens buren regelmatig in de weer met een antenne boven zijn huis. ,,Het was een vreemde snuiter", concludeert Rodriguez.

De identiteit van de man is bekend bij de politie, maar er is nog geen officiële bevestiging. Contact wordt gezocht met familieleden van de man om het DNA van het bij de plek van de explosie aangetroffen menselijke weefsel te kunnen vergelijken.

Volgens Alex Little, een voormalige openbare aanklager uit Tennesee is het zeer aannemelijk dat het om een zelfmoord gaat. Er zijn resten menselijk weefsel gevonden op de plek van de explosie. Ook is de FBI geen klopjacht gestart op de eigenaar van de camper. ,,Alles wijst erop dat degene achter de aanslag het voertuig nooit heeft verlaten".