Canadees doodt familieleden en pocht met foto’s op chatforum

Menhaz schreef dat hij zijn ouders al drie jaar wijsmaakte dat hij naar de universiteit ging, terwijl hij in werkelijkheid al na een jaar gestopt was met studeren. In plaats van naar de les te gaan, hing hij elke dag rond in een winkelcentrum en ging soms naar een fitnesscentrum. De man vertelde dat hij tijdens zijn eerste jaar aan de universiteit depressief werd. ,,Ik deed het omdat ik niet wil dat mijn ouders zich zouden moeten schamen voor een zoon zoals ik”, schreef Menhaz in de berichten. ,,Ik koos er daarom uit lafheid voor om hen te vermoorden. Ik weet dat het misschien verwarrend klinkt, maar wat voorbij is, is voorbij en wat gepland was, is afgerond.” Hij was van plan zichzelf aan te geven, zei hij. ,,Ik verdien gestraft te worden.”