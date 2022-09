Canadees gezin op wereldreis voordat kinderen blind worden: ‘Hun visuele geheugen vullen nu het nog kan’

Hun dochter Mia was nog maar drie jaar oud toen de Canadese Edith Lemay en Sébastien Pelletier merkten dat ze problemen had met haar gezichtsvermogen. Twee zonen bleken dezelfde zeldzame genetische aandoening te hebben. Het verdict was snoeihard: drie van hun vier kinderen zullen blind worden. Voordat het te laat is, wil het ouderpaar hun kroost zo veel mogelijk van de wereld laten zien.

Bij dochter Mia werd retinitis pigmentosa vastgesteld, een genetische ziekte die het netvlies aantast en verlies van het gezichtsvermogen veroorzaakt. Na verloop van tijd merkten Sébastien en Edith echter dat ook twee van hun zonen, Colin (7) en Laurent (5), dezelfde symptomen vertoonden. Hun vrees werd bevestigd toen in 2019 bij de jongens dezelfde genetische aandoening werd vastgesteld; bij hun andere zoon Leo (9) is alles in orde.

Momenteel is er geen genezing mogelijk of behandeling voorhanden. ,,We weten niet hoe snel het gaat, maar we verwachten dat ze halverwege hun leven volledig blind zullen zijn”, vertelt Edith aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Echte olifant

Toen ze het slechte nieuws eenmaal een plek hadden gegeven, richtte het echtpaar de aandacht op het helpen van hun kinderen bij het opbouwen van de vaardigheden die ze nodig hadden om hun weg in het leven te vinden. Toen Mia’s specialist voorstelde om haar zo veel mogelijk ‘visuele herinneringen’ bij te brengen, besefte haar moeder dat er een ongelooflijke manier was om dat voor haar en andere kinderen voor elkaar te krijgen.

,,Ik dacht: ik ga haar niet een olifant in een boek laten zien maar neem haar mee naar eentje in het wild en ga haar visuele geheugen vullen met de allermooiste beelden ter wereld”, legt ze uit.

De kinderen poseren voor een foto in Mongolië. © Edith Lemay

Na een onverwachte financiële meevaller - het bedrijf waar Sébastien voor werkte en waarin hij aandelen had, werd opgekocht - begon het stel reisplannen te maken. Die werden doorkruist door de coronapandemie maar dit jaar begonnen ze aan hun langverwachte wereldreis.

Bucketlist

Voor vertrek uit Québec stelden de ouders met hun kinderen een bucketlist op. Zo wilde Mia paardrijden en Laurent iets fris drinken op een kameel. Het gezin begon de wereldreis in Namibië, waar ze olifanten, zebra’s en giraffen van dichtbij zagen, en reisde daarna door Zambia en Tanzania. Aansluitend vlogen ze voor een maand naar Turkije, gevolgd door Mongolië en Indonesië.

Leo geniet van Cappadocië. © Edith Lemay

,,We proberen hen dingen te laten zien die ze thuis niet zouden hebben gezien en de meest ongelooflijke ervaringen te laten beleven”, klinkt het. Los van het aanschouwen van bezienswaardigheden hopen de ouders dat de reis hun kinderen zal helpen sterke vaardigheden te ontwikkelen.

Reizen om te leren

,,Ze zullen hun leven lang veerkrachtig moeten blijven,” voegt Edith eraan toe en wijst erop dat Mia, Colin en Laurent zich voortdurend zullen moeten aanpassen naarmate hun gezichtsvermogen verslechtert. ,,Reizen is leerzaam en leuk maar kan ook heel lastig zijn. Je kunt je ongemakkelijk voelen of moe of gefrustreerd zijn. Je kunt dus veel leren van het reizen zelf.”

,,Hoe moeilijk hun leven ook zal zijn, ik wil ze ook laten zien dat ze bijvoorbeeld veel geluk hebben dat we thuis stromend water hebben en dat ze elke dag naar school kunnen met mooie kleurrijke boeken”, stelt hun moeder.

"We proberen hen dus echt dingen te laten zien die ze thuis niet zouden hebben gezien en de meest ongelooflijke ervaringen te laten beleven", aldus het Canadese koppel. © Edith Lemay

Wetenschap

Het ouderpaar geeft toe dat de diagnose altijd in hun achterhoofd zit, maar dat ze er desondanks op focussen in het nu te leven en hun energie te gebruiken voor positieve dingen. ,,Hopelijk vindt de wetenschap een oplossing”, zegt Sébastien. ,,Daar duimen we voor. Maar we weten dat onze kinderen blind kunnen worden, dus willen we ervoor zorgen dat ze goed kunnen omgaan met deze tegenslag.”

Als alles volgens plan verloopt, keert het gezin in maart volgend jaar terug naar Canada. Tot die tijd is hun avontuur te volgen op Instagram en Facebook.