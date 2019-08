Canadees killerduo liet voor zelfmoord video met instructies achter

Ex-communica­tie­di­rec­teur van Trump wil met team ex-kabinetsle­den de verkiezin­gen van 2020 winnen

9:03 Anthony Scaramucci, die in juli 2017 kort de communicatiedirecteur van de Amerikaanse president Donald Trump was, wil nu een coalitie op de been brengen van voormalig kabinetsleden. Die moeten samen een Republikeinse kandidaat steunen die Trump bij de verkiezingen in 2020 kan verslaan.