Canadese politici stappen op na berichten over aanranding

Trudeau, die momenteel het World Economic Forum in de Zwitserse stad Davos bijwoont, heeft het ontslag van Hehr geaccepteerd. Hij ging in een reactie niet op details, maar veroordeelde wangedrag in al zijn vormen. 'Canadezen hebben het recht om in een omgeving te wonen en te werken waarin ze niet worden lastiggevallen.' Tegenover Hehr (48) werden op sociale media beschuldigingen geuit. Meerdere vrouwen zeiden dat niet alleen met hem in een lift durfden te staan en dat hij ongewenste seksuele opmerkingen had gemaakt toen hij lid was van het provinciebestuur van Alberta. De incidenten zouden zich hebben voorgedaan tussen 2008 en 2015.

Tieners

De 39-jarige Brown legde zijn functie neer nadat twee jonge vrouwen heb tegenover CTV News beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag en aanranding. De vrouwen, die beide anoniem willen blijven, waren nog tieners toen Brown zich aan hen opdrong. Een eerste incident vond meer dan tien jaar geleden plaats, toen de vrouw in kwestie nog op de middelbare school zat. Brown pikte haar samen met een vriendin op in een bar in Ontario en gaf hun alcohol te drinken, hoewel ze daar volgens de wet te jong voor waren. Toen de vrouw eenmaal dronken was, nodigde Brown haar uit in zijn slaapkamer, waar hij haar om orale seks vroeg. Ze voldeed voor korte tijd aan zijn verzoek, om vervolgens weg te vluchten naar het nabijgelegen huis van vrienden.



Een tweede vrouw was 18 toen ze Brown ontmoette in een vliegtuig. Hij bood haar een baan aan, sms'te haar regelmatig en bood aan haar mee te nemen naar de kroeg. Dit negeerde ze, wel vroeg ze hem om een zomerbaantje op zijn partijkantoor. Ze kreeg de baan en ging na een evenement voor een goed doel mee naar het huis van Brown, samen met een vriend. Toen die vriend de kamer verliet, begon Brown haar te zoenen en kroop hij bovenop haar. Hij stopte toen ze daarom vroeg, en gaf haar een lift terug naar het huis van haar ouders. Omdat ze haar carriere niet op het spel wilde zetten, bleef ze voo hem werken.



Trudeau prees de moed van de vrouwen die zich uitspraken over Brown. De politicus weigerde in eerste instantie op te stappen en ontkende alles, maar na druk vanuit zijn eigen partij en achterban deed hij dit toch.



Eerder deze week moest James Baillie, de leider van de Conservative Party in de provincie Nova Scotia, ook al zijn functie neerleggen, na een onderzoek naar seksueel wangedrag op de werkvloer, hetgeen werd gedaan na beschuldigingen van een vrouwelijke medewerker.