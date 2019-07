Canadese politie stuit bij moordonderzoek jong stel op nieuwe dode

Moeder klaagt ziekenhuis aan: Gehandi­capt dochtertje had niet geboren mogen worden

8:56 Lindsey Shaw (32), een Britse moeder, heeft een ziekenhuis in de plaats Middlesbrough aangeklaagd, omdat ze vindt dat haar inmiddels 4-jarige dochtertje Emily nooit geboren had mogen worden. Het kindje zag in oktober 2014 het levenslicht en bleek een ernstige aangeboren afwijking te hebben. Volgens de vrouw zijn echo's die in de eerste maanden van de zwangerschap gemaakt zijn, verkeerd geïnterpreteerd.