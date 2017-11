Canadese politie treft vijf naakte kidnappers aan in auto na ongeval

In de pick-up truck zaten een bestuurder en drie andere mensen zonder schoenen, die vlak voor de aanrijding door de naakte bende in de BMW waren ontvoerd. Dat meldt de Canadese zender CBC .

Maandagochtend rond 9.30 uur plaatselijke tijd werd een stel met hun baby uit hun huis gesleurd en door vijf mensen, onder wie twee minderjarige meisjes, in een witte BMW geduwd. De man werd in de koffer gestopt en de moeder met haar kind op de achterbank gedwongen. De man slaagde erin uit de rijdende auto te ontsnappen en ook zijn vrouw kon zich met het kind op haar arm bevrijden uit de greep van de ontvoerders.

Een man die voorbij kwam gereden merkte de familie langs de kant van de weg op en bood hen hulp aan. ,,Ze kwamen zonder schoenen uit de greppel, dus ik ben vanzelfsprekend gestopt om te vragen of ze hulp nodig hadden", aldus de redder in nood, Derek Scott. De familie kroop in de truck, maar daarmee hadden ze de naakte bende nog niet afgeschud. Enkele momenten later zag Scott in zijn achteruitkijkspiegel hoe de BWM hem langs achter ramde waarop ze in de greppel belandden. Gelukkig vielen er geen gewonden.