‘Cancelcultuur’ steeds prominenter bij Britten: ‘Normen veranderen nu eenmaal’

zoektocht Spanje met corona ontvluch­ten kan Nederland­se groep duur komen te staan

De opsporingsautoriteiten in het westen van Spanje zijn al de hele week naarstig op zoek naar een groep Nederlandse toeristen die ervandoor is gegaan nadat een deel van hen positief testte op het coronavirus. De Nederlanders moesten zichzelf verplicht isoleren in hun accommodatie, maar vertrokken met de noorderzon. Op het negeren van de quarantaineregels staat een boete die kan oplopen tot 60.000 euro. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is niet betrokken bij de zoektocht, laat een woordvoerder weten.

19 november