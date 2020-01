Captain America-actrice aangeklaagd voor moord op moeder

Rolletje

Mollie Fitzgerald wordt in Amerikaanse media omschreven als actrice, regisseur en producer. In 2011 verscheen ze als ‘Stark Girl’ met een heel klein rolletje in de Amerikaanse blockbuster Captain America. Ze was toen assistent van regisseur Joe Johnston. ,,Onderdeel uitmaken van deze productie is een van de beste ervaringen in mijn leven geweest’’, zei ze daarover later tegen ComicBookMovie.com. Om toe te voegen: ,,Mijn rol is erg klein in deze film.’’