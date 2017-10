Catalaanse leider roept op tot vreedzaam verzet in rustig Barcelona

Terwijl de toeristen op het centrale Sant Jaume-plein in Barcelona, waar het monumentale paleis van de Catalaanse regering staat, zich verdringen tussen cameraploegen en fotografen uit de halve wereld, wordt de strijd om de onafhankelijkheid van Catalonië vandaag voortgezet in de burelen achter de grote deuren.

Premier Puigdemont wil daar voortgaan met zijn werk, alsof hij en zijn regering deze ochtend niet formeel zijn afgezet door 'Madrid', via een officiële mededeling in de Spaanse staatscourant. ,,In een democratisch stelsel zijn het de parlementen die hun bewindslieden afzetten", zei de regiopresident in een toespraak die overigens niet uit dat regeringsgebouw kwam, maar vooraf in zijn woonplaats Girona was opgenomen. Zelf werd Puigdemont door camera's 'betrapt' toen hij zijn eigen toespraak vanuit een bar in die stad op de tv volgde.

In zijn verklaring riep hij de Catalanen op zich vreedzaam en rustig te verzetten tegen het artikel 155 waarmee de regering-Rajoy tijdelijk de macht in Catalonië heeft overgenomen. ,,Ik zal blijven werken aan wat het parlement en een meerderheid van de Catalanen me hebben opgedragen'', zei hij.

Zaak voor justitie

De Spaanse regering reageerde niet inhoudelijk op zijn toespraak maar verklaarde dat het vanaf nu justitie is die het gedrag en de acties van Puigdemont zal beoordelen.

Volgens de krant El Periódico zou Puigdemont overwegen zelf ook verkiezingen uit te schrijven, de eerste voor de nieuwe Catalaanse republiek. De Spaanse premier Rajoy bepaalde gisteren dat er op 21 december verkiezingen in Catalonië zullen zijn. De partijen voor onafhankelijkheid gaan nu beraadslagen of zij aan die verkiezingen zullen meedoen en, zo ja, of ze een gezamenlijk front zullen vormen.